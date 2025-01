Immo-Deal: KTM holt sich 35 Millionen Euro zurück

49 Prozent der Pierer Immoreal GmbH wieder verkauft

Während es für den geplanten Rückzug von MV Agusta noch viel Gesprächsbedarf gibt, machte man bei einem anderen Deal bereits Nägel mit Köpfen. So wurde die Übernahme von 49% an der Pierer Immoreal GmbH in Wels durch den Motorradhersteller aus Mattighofen an den Vorbesitzer rückabgewickelt, wie Sanierungsverwalter Peter Vogl bestätigt. Das spült der KTM AG immerhin 35 Millionen Euro in die Kassen.