Warum die Syrer noch nicht nach Hause wollen

Rund 100.000 Syrer leben aktuell in Österreich, die meisten von ihnen in Wien. Viele gaben als Asylgrund die Flucht vor dem Assad-Regime an. Das ist Geschichte. Was hindert die Geflüchteten an einer Rückkehr? Das fragte sich auch die Bundesregierung und fror alle Asylverfahren ein. Für die freilwillige Rückkehr gibt es sogar einen 1000-Euro-Bonus und Hilfe vom „staatlichen Reisebüro“. Der Erfolg stellt sich noch nicht ein. Die Zahl der freiwilligen Abreisenden wird aktuell im zweistelligen Bereich geschätzt.