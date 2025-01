Digitale Auszeit: Wie sind Ihre Erfahrungen?

Digital Detox ist aktuell wieder in aller Munde. Das ist auch kein Wunder: In einer Zeit, in der soziale Medien eine große Rolle im Leben vieler Menschen spielen und Reizüberflutung immer mehr von uns betrifft, erscheint der Wunsch, sich Auszeiten vom Online-Alltag zu nehmen, als logische Konsequenz. Das kann jedoch mitunter eine große Herausforderung sein. Wie halten Sie es damit?