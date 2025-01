Spektakuläre Dino-Spuren in England entdeckt

Größte Fundstätte von Dino-Spuren weltweit?

„Es ist selten, dass sie so zahlreich an einem Ort zu finden sind, und es ist auch selten, dass man so ausgedehnte Spuren findet“, sagte Emma Nicholls vom Museum of Natural History der Universität Oxford. Das Gebiet könnte sich als eine der größten Fundstätten von Dinosaurierspuren weltweit erweisen, so die Wissenschaftlerin.