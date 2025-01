ÖSV-Talent bekommt weitere Chance in Slowenien

In aussichtsreicher Position

Nach dem Rennen in Kranjska Gora geht es für die Head-Pilotin aber auf jeden Fall wieder zurück in den Europacup. „Darauf liegt in diesem Winter weiter mein Hauptfokus“, bestätigt die amtierende Abfahrtsjuniorenweltmeisterin, die im Dezember im Riesentorlauf von Hippach ihren ersten Europacup-Sieg einfahren konnte, danach auch mit Top-6-Ergebnissen in Abfahrt und Super-G für Furore sorgen konnte. Damit liegt Vici nach dem ersten Saisonviertel – neun von 36 Rennen sind gefahren – mit 268 Punkten nur 89 Zähler hinter der Schweizerin Janine Schmitt auf Rang zwei der Gesamtwertung. „Da ich am 13. Dezember mein bislang letzte EC-Rennen gefahren bin und der nächste Einsatz erst am 10. Jänner ist, passen die Weltcupstarts perfekt rein“, freut sich Olivier. „Ich bin dankbar, diese Erfahrung machen zu dürfen. Nur so kann ich mich weiterentwickeln.“