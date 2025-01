Jugendsinfonieorchester traditionell und neu

Musikalische Reise bis nach Südamerika

„Auf eine Reise mitnehmen“ wollte das Orchester sein Publikum, und so begann es sein Programm, betitelt nach Robert Schumann „Von fremden Ländern und Menschen“, mit Carl Nielsens Ouvertüre zur Oper „Saul und David“, also in Dänemark und Israel. Weiter gings nach Brasilien mit einem Satz des Konzerts für Marimba und Streicher von Ney Rosauro. Hier überzeugte der Dornbirner Linus Weber als Solist. Zurück über den großen Ozean landete man in Finnland bei Jean Sibelius und seinem „Schwan von Tuonela“, den Christina Harrant am Englischhorn in melancholischen Klängen Gestalt verlieh. Das nächste Reiseziel war Armenien mit einer Tanzsuite von Alfred Reed, bevor es nach England ging. Da klangen „Die lustigen Weiber von Windsor“ an, aber auch die Krönungsmusik „Pomp und Circumstance IV“ von Edward Elgar, die sich König Charles III. für seine Inthronisation wählte.