Weltmeisterlich: Konzert der vielen Superlative

Aufgrund des Runs auf die Karten werden sie inzwischen verlost. Es bleibt reine Glücksache, auch wenn man es schon seit Jahren versucht: „Die Verlosung muss objektiv sein. Da werden aus den zigtausenden Bewerbungen die glücklichen Gewinner gezogen. Manche sagen dann wieder ab, auch weil ihnen die Kartenpreise vielleicht doch zu hoch sind“, so Bladerer. Die liegen tatsächlich im absoluten Spitzenfeld. Beim Konzert am 1. Jänner zwischen 35 € und 1200 €, beim Silvesterkonzert am 31. Dezember zwischen 25 € und 860 €. Der Nachfrage tut das dennoch keinen Abbruch.