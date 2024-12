Silvesterlauf-Sieger kam nur fürs Neujahrskonzert

Denn das 5-km-Rennen war für Aaron Gruen nur eine Kleinigkeit, ein Aufwärmen. Er hat ganz große Pläne im Marathonlauf, traut sich zu, seine heuer in Chicago erzielte Bestzeit deutlich zu verbessern. Im Jänner trainiert er im bekannten Höhentrainingslager von Boulder (Colorado), dann läuft er am 8. Februar in Mesa einen Halbmarathon und am 30. März den McKirby-Marathon. Wer weiß, in welche Bereiche Aaron Gruen noch vordringen kann…