Elvis-Tribute-Künstler Rusty begeisterte Publikum

Die evangelische Kreuzkirche am Ölrain wurde vor kurzem zum Schauplatz eines außergewöhnlichen Konzerts: Der Elvis-Tribute-Künstler Rusty präsentierte eine eindrucksvolle Gospel-Darbietung, die die spirituelle Seite des „King of Rock ‘n‘ Roll“ zum Leben erweckte. Was viele nicht wissen: Elvis Presley, einer der erfolgreichsten Musiker aller Zeiten, gewann in seiner Karriere drei Grammys – alle für Gospelmusik. Passend dazu brachte Rusty, der seit über 35 Jahren die Musik von Elvis weltweit vertritt, Klassiker wie „How Great Thou Art“ und „He Touched Me“ auf die Bühne.