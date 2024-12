Rettung musste fünfjähriges Mädchen reanimieren

Vier Rettungsteams gaben alles

Dennoch gibt es – vorerst – erfreuliche Nachrichten: Nachdem vier Teams der Berufsrettung in die Wohnung in der Kopalgasse ausgerückt waren und der Helikopter spektakulär mitten im Kreisverkehr an der Rappachgasse gelandet war, konnte Entwarnung gegeben werden. Laut Sprecher Daniel Melcher gelang es, die kleine Patientin zurück ins Leben zu holen und soweit zu stabilisieren. Danach ging es für das Kleinkind auf dem Luftweg ins Spital.