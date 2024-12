„Kilometerlange Spur“ am Meeresboden gefunden

NATO will Präsenz in Ostsee verstärken

Der Vorfall ereignete sich nur rund einen Monat nach der Beschädigung zweier Telekommunikationskabel in der Ostsee. In diesem Fall geriet ein chinesischer Frachter unter Verdacht. Die NATO hat angekündigt, ihre Präsenz in der Ostsee zu verstärken, um die kritische Infrastruktur besser zu schützen.