So ungetrübt wird heuer die Sicht aufs Feuerwerk

Schnee in der Nacht auf Freitag

Der mildeste Tag dieser Woche erwartet uns dann am Donnerstag. „Die Wolken werden immer dichter, und es wird am Nachmittag zu regnen beginnen. Gegen den Abend sinkt die Schneefallgrenze auf 300 bis 400 Meter. In der Nacht auf Freitag wird es dann überall schneien, in der Früh wird auch in den tieferen Lagen Neuschnee liegen“, so Ohms. Doch lange wird sich die Freude über die weiße Pracht nicht halten, denn der Freitag wird bereits wieder trocken. Auf den Bergen wird es im Vergleich zu Beginn der Woche am Freitag um bis zu fünfzehn Grad kälter. Am Wochenende erwartet der Meteorologe trockenes Wetter und auch immer wieder sonnige Phasen.