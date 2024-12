Schoko-Manufaktur baut im Stammhaus völlig um

Marzipan-Glücksschweine, Vollmilch-Champagner-Pralinen, Mini-Schokoladen, die mit einem Marzipankleeblatt dekoriert sind – wer sich für Silvester noch mit einem süßen Glücksbringer eindecken wollte, wurde sicher heute, Dienstag, noch im Stammhaus der Bachhalm-Schokoladenmanufaktur fündig. Bis 12 Uhr war der Betrieb mit Konditorei und Café geöffnet, danach wird am Hauptplatz 1 in Kirchdorf an der Krems noch am Donnerstag, Freitag und am Samstag aufgesperrt, dann ist vorerst einmal Schluss.