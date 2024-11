Wie das Geschäft mit der Schokolade Fahrt aufnimmt

Die Öffnungszeiten wurden verlängert, damit täglich 2500 Besucher ein Ticket ergattern können: Mit der „Home of Chocolate“ in Zürich betreibt Lindt das meistbesuchte Museum der Schweiz. Die Traditionsmarke hat auch schon eine weitere Erlebniswelt in Dubai geplant, hier ist man aber noch am Anfang des Projektes.