Prosit 2025: Dankbar auf das letzte Jahr blicken

„Träume und Ziele im Kopf und Herzen bewahren“

Neujahrsvorsätze hatte der Krumpendorfer Philipp Bürger schon einige – auch zu 80 Prozent wurden sie eingehalten, erzählt der zweifache Familienvater. „Meinen gesunden Lebenswandel möchte ich von 2024 beibehalten. Es passieren immer wieder Unfälle oder man wird krank – was heuer nicht der Fall war – das möchte ich bis ins hohe Alter mitnehmen“, so der 36-Jährige, welcher zu Silvester gemeinsam mit Familie gemütlich bei kleinem Feuerwerk und Wachs gießen, den Rutsch ins neue Jahr verbringen wird. In Zukunft wünscht sich Bürger, dass die wirtschaftliche Situation in Österreich im Vergleich zur EU sich wieder verbessert und dass alle Leute arbeiten können und es allen gut geht. „Meine Träume und Ziele, welche ich schon 2024 hatte, möchte ich weiterhin in meinem Kopf und Herz behalten, auch wenn es in absehbarer Zukunft nicht dazu kommen wird, sollen sie trotzdem ein Teil von mir bleiben.“