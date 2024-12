Alkolenker mit verbotener Fracht fing sich selbst

„Kollegen, den müsst ihr euch anschauen, da stimmt was nicht“ – ein Polizist, der in seiner Freizeit auf der Leonfeldener Straße (B126) unterwegs war, erstattete in der Nacht zum Montag gegen 22.30 Uhr Anzeige über einen Alkolenker in Bad Leonfelden. „Er fährt in Richtung Zwettl an der Rodl.“