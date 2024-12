Nach Jeans-Eklat: Carlsens Rückzug vom Rückzug

„Lange Rede, kurzer Sinn: Wir können darüber reden, wie es dazu kam, aber ich spiele mindestens noch einen Tag in New York, und wenn ich gut abschneide, noch einen Tag danach“, kündigte der 34-jährige Norweger in einem Interview der Schach-Plattform „Take Take Take“ an. Tags zuvor hatte der Großmeister frustriert seinen kompletten Rückzug von dem Turnier angekündigt.