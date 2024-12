Selbst mit 261 Jahren noch immer fest im Sattel

45-mal Großglockner bezwungen

Und die Faszination hat den Senior noch immer nicht losgelassen. In seiner besten Zeit legte der 87-Jährige 25.000 Kilometer in einem Jahr zurück. „Er hat kilometermäßig weit mehr als zwölfmal die Welt umradelt. Mein Vater ist ein begeisterter Bergfahrer, er bezeichnet sich gerne als Bergziege, je mehr Höhenmeter, desto besser – und Hitze macht ihm nichts aus“, weiß die Tochter. Anders ist auch nicht zu erklären, dass Wallisch ganze 45-mal am Großglockner war. Zuletzt zu seinem 80er – in der sagenhaften Zeit von einer Stunde und 36 Minuten.