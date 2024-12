Skispringerinnen freuen sich auf „cooles Format“

Die Männer haben ihre Vierschanzen-Tournee, die Frauen wollen über den Jahreswechsel bei der „Two Nights Tour“ aber auch keine halben Sachen machen. Auf dem erhofften Weg zur größeren Tournee geht es für die Springerinnen zu Silvester (16.20 Uhr) in Garmisch-Partenkirchen und zu Neujahr (16.15) in Oberstdorf um Weltcup-Punkte, Prestige und Siege in K.o.-Duellen. Diese sind nämlich an beiden Schauplätzen neu, einmal hat es sie in Ljubno schon gegeben.