Capitals stürzen Fehervar, Debakel für Salzburg

Die Linzer konnten vom Ausrutscher Fehervars nicht profitieren, sie fanden in Graz in ihrem letzten Spiel im Jahr 2024 nie richtig hinein. Im Dress der Steirer gelang Trevor Gooch ein Doppelpack (30., 60./EN). Innsbruck und Villach boten den 2300 Zuschauern eine rassige Partie, in der kein Team mit einem Vorsprung in eine Drittelpause gehen konnte. Zum Matchwinner avancierte Alex Wall in der Verlängerung, er profitierte von einem leichtfertigen Scheibenverlust der Gastgeber im eigenen Drittel. Damit gingen die Kärntner zum elften Mal in Folge in der Liga als Sieger vom Eis.