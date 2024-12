Bäckermeister (25) blickt frohen Mutes nach vorne

Neunzehn Tage lag Thomas Volgger am Stück im Salzburger Unfallkrankenhaus. Am 2. Dezember 2023 wollt er beim Krampuslauf in Lofer einen Böller anzünden. Der explodierte in seiner rechten Hand. Vier Finger und Teile des Mittelhandknochens – einfach weg. „Das, was passiert ist, das war ein riesiger Blödsinn“, sagt der 25-Jährige aus St. Martin bei Lofer rund ein Jahr später. Damals und heute ist Thomas Volgger Bäckermeister. Der Unfall wenige Monate nach bestandener Meisterprüfung hat sein Leben verändert.