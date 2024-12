„Ein Verbot lässt sich eh nicht kontrollieren“

Das farbenfrohe Spektakel ist penibel geplant. „Jedes Abschussrohr hat seinen exakten Platz“, sagt Eugen Seethaler. Zusammen mit Pyrotechniker Christian Czech ist er auch in diesem Jahr wieder verantwortlich für das Silvesterfeuerwerk in der Salzburger Altstadt. Am Wochenende starteten die Aufbauarbeiten. Mehr als 300 Rohre und Pyro-Batterien positionierte das Team der Firma „Pyrovision“ auf einer Wiese unterhalb der Festung. „Geladen wird alles freilich erst am Silvestertag“, lacht Seethaler.