So wird das Kärntner Wetter in der Silvester-Woche

Strahlender Sonnenschein, kaum eine Wolke am Himmel und herrlich frische Luft – was will man mehr? Das sehr stabile und sonnige Hochdruckwetter der letzten Tage setzt sich auch am Sonntag in ganz Kärnten fort. Der Himmel ist meist von früh bis spät wolkenlos. „Nur im Klagenfurter Becken liegen vereinzelt Frühnebelfelder, die lösen sich aber rasch auf“, versichern die Meteorologen von GeoSphere Austria.