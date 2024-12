Burschen (12, 16) bedrohten Mädchen mit Messer

Mit einem Klappmesser sollen zwei Burschen – 12 und 16 Jahre alt – ein 16-jähriges Mädchen am Bahnhof in Steyr bedroht und von ihr Geld und Zigaretten gefordert haben. Wenig später wurden die beiden Freunde in Linz von der Polizei angetroffen, der 16-Jährige wurde in die Justizanstalt eingeliefert.