Zweitniedrigster Wert für EU-Zustimmung seit 1995

EU-Stimmungsbild in Österreich „durchwachsen“,

Gleichwohl sehen 71 Prozent der Befragten die EU als „schwach“ an, 61 Prozent empfinden sie als „unsicher“ und 54 Prozent als „unsozial“. 55 Prozent sind pessimistisch, was die Zukunft der Europäischen Union angeht. Das EU-Stimmungsbild in Österreich sei somit „durchwachsen“, bilanzierte Schmidt. „Um dies wieder zum Besseren zu wenden, brauchen wir eine Zukunftserzählung, die Zuversicht vermittelt und Vertrauen schafft sowie ein Europa, das diese im Sinne der Menschen, zur Steigerung von Sicherheit und Wohlstand, angehen und umsetzen kann“, so der ÖGfE-Generalsekretär.