Die „Winter Musi“ für glückliche „Krone“-Leser

Musikalischer Top-Start ins neue Jahr 2025: Wenn am 17. und 18. Jänner die Nockis, DJ Ötzi, Nik P., Melissa Naschenweng und noch viele weitere Stars unter Federführung des Moderatoren-Duos Stefanie Hertel und Marco Ventre gemeinsam in den idyllischen Nockbergen die Stimmung einheizen, dann kann das nur eines bedeuten: Die „Winter Musi“ macht wieder traditionell in Bad Kleinkirchheim Station.