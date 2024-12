Wenn sich Nichtkönner auf der Piste treffen …

Gegen 8.50 Uhr machte sich eine ungeübte Snowboarderin daran, über ein rund 200 Meter langes Flachstück in Richtung Madrisella-Bahn zu Rutschen. Hinter ihr fuhr ein 61-jähriger Skifahrer, auch er alles andere als ein Könner seines Fachs. Aufgrund der unkontrollierten Fahrweise der Snowboarderin kamen sich die beiden in die Quere – der Skifahrer fuhr der Frau über das Board, fädelte mit einem Ski in ein zur Absicherung aufgestelltes Fangnetz ein und wurde mitsamt dem Netz über 20 Meter weit den Hang hinuntergeschleudert, ehe er bewusstlos im Schnee zum Liegen kam. Der Ski wiederum, der sich sofort gelöst hatte, flog der Snowboarderin direkt ins Gesicht.