Das sind unsere Leichtathleten des Jahres 2024

Erstmals Silber

Zum zehnten Mal in Folge steht Lukas Weißhaidinger an der Spitze in Österreich. So wie Victoria Hudson, so begann auch er in Eisenstadt sensationell. Da schleuderte er den Diskus 69,04 m weit, dies blieb seine beste Weite in 2024. Bei der EM in Rom musste er sich mit 67,70 m nur Kristjan Ceh (Slo/68,08 m) geschlagen geben. Nach Bronze bei Olympia, WM und EM war dies Lukas Weißhaidingers erste Silber-Medaille bei einer internationalen Meisterschaft. Zudem wurde er bei seiner dritten Olympia-Finalteilnahme in Paris starker Fünfter und ließ seine tolle Saison mit einem dritten Platz beim Finale der Diamond League ausklingen. Weißhaidinger: „Es freut mich, zum zehnten Mal in Folge Athlet des Jahres geworden zu sein. Das ist nicht einfach, so lange auf so hohem Niveau Leistungssport zu betreiben und weitgehend verletzungsfrei zu bleiben.“