Burgenland Energie: Teurer Streit um Strompreis

Die Burgenland-Energie spricht von einer höchst fragwürdigen Geschäftspraktik des Anwalts Georg Zanger mit Sitz in der Wiener Innenstadt. „Vor Wochen wurden wir mit der Ankündigung konfrontiert, dass der Anwalt mit einem Prozessfinanzierer einige hundert Kunden vertrete und in deren Namen Klagen wegen einer vergangenen Strompreiserhöhung einbringen wolle“, heißt es im Büro des Energieversorgers in Eisenstadt.