Mann löschte Feuer im Wintergarten der Nachbarn

Eine 80-jährige Frau wollte am Stefanietag gemeinsam mit ihrer 27-jährigen Enkeltochter ein Wochenendhaus in Weyer für eine Feier weihnachtlich schmücken. Dabei zündeten die beiden auch ein Teelicht im Wintergarten an. Die Frauen bemerkten während der Arbeiten aber nicht, dass die Kerze einen Brand auslöste. Ein aufmerksamer Nachbar (40) eilte zu Hilfe.