Sturm wirbelte entkräfteten Kiter in die Luft

Während in vielen Familien am Heiligen Abend die Bescherung im Gang war und die Blicke voller festlicher Freude auf die Geschenke unter dem Christbaum gerichtet waren, ließ sich ein Kitesurfer am Neusiedler See in Podersdorf den Wind heftig um die Ohren wehen. Aufgrund der Sturmböen geriet der Wassersportler in Not.