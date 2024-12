Spieler verschenkt WAC-Trikots an Nigeria-Gemeinde

Mehr als 30 Trikots gekauft

Denn an seinem letzten Tag in Österreich vor der Bundesliga-Winterpause kaufte der 21-Jährige mehr als 30 Vereinstrikots in der eigenen Geschäftsstelle, gab dabei über 1000 Euro aus. Um dann seine nigerianisches Heimatgemeinde Rumuokwurusi glücklich zu machen!