Sahli: „Ultras brachen meinem Tormann die Hand!“

Exotisch und erfolgreich! Der ehemalige WAC-Interimstrainer sowie Salzburger Akademie-Coach Mohamed Sahli kämpft heuer mit Monastir um den Meistertitel in der tunesischen 1. Fußball-Liga. Wie der noch ungeschlagene Mozartstädter das bei seiner ersten Auslandstation in der Küstenstadt schaffen will, wie viel Budget er zur Verfügung hat, wie er genannt wird, wie skandalös gegnerische Ultras agierten und bei welchen Teams der 46-Jährige schon am Notizblock steht – all das erzählt er „Kärntner Krone“-Sportchef Claudio Trevisan.