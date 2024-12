Wohnung durch großes Feuer komplett zerstört

Um 13.40 Uhr wurde in einem Wohnblock in der Hohenemser Schubertstraße ein Brandmelder ausgelöst. Beim Eintreffen einer Polizeistreife quollen dichte Rauchschwaden aus einer Wohnung im dritten Obergeschoss. Mehrere Hausbewohner hatten sich zu diesem Zeitpunkt bereits in Freie gerettet.