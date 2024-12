London: Mann überfuhr mit Auto vier Menschen

„Vier Fußgänger wurden ins Krankenhaus gebracht, eine Person schwebt noch immer in Lebensgefahr“, teilte die Polizei in der britischen Hauptstadt mit. „Es wird angenommen, dass der Verdächtige in eine Auseinandersetzung in einem Nachtclub verwickelt war, bevor er in sein Auto stieg und auf den Gehsteig fuhr“, sagte Deputy Assistant Commissioner Stuart Cundy am Christtag.