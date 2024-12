Sie kommen im Ernstfall, wenn der Hausarzt freihat

Die Nacht ist eisig kalt, die Straßen Wiens wirken still und verlassen. Doch hinter den Fenstern eines unscheinbaren Bürohauses in der Landstraße brennt Licht – der Ärztefunkdienst hat begonnen. Hier herrscht keine Ruhe, sondern hektisches Treiben: Telefone klingeln unaufhörlich, Menschen in Sorge suchen Hilfe. Wenn der Hausarzt außer Dienst ist und der Weg in die Spitäler zu beschwerlich, ist es diese unsichtbare Rettungslinie, die die medizinische Versorgung der Stadt aufrechterhält – seit 55 Jahren.