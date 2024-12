Weihnachten! Ein Fest (nur) für die Kinder?

Die Geburt des Retters

Und tatsächlich steht da ein Kind im Zentrum von Weihnachten. Die Geburt des Retters, Jesus Christus, der als Kind in Windeln gewickelt in einer Krippe liegt, wird den Hirten von den Engeln verkündet (Lk 2,11-12). Und was sehen die Hirten dann? Sie sehen ein Neugeborenes, das in erbärmlichen Umständen zur Welt gebracht wird. Und trotzdem zweifeln sie nicht an der Besonderheit des Kindes. Warum nicht? Vielleicht ist es den Hirten ergangen, wie es vielen von uns ergeht, wenn sie einen Säugling sehen. Wie gerne beugen wir uns nieder zu neugeborenen Kindern! Wie beglückt sind wir vor dem Wunder des beginnenden Lebens! Kann es sein, dass uns in diesen Momenten bewusst wird, welche Besonderheit jedem Leben zukommt? Dass Leben zerbrechlich ist und beschützt werden muss? Dass jedes Leben Würde hat und Respekt verdient? Wir können uns also leicht in die Hirten hineinversetzen.