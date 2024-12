Da kam Manuel Feller ein Weihnachtslächeln aus

Österreichs Herrenteam bäckt im Winter der Heim-WM kleinere Brötchen. Denn nach den vielen Enttäuschungen bei der „Mini-WM“ in den Dolomiten durfte man sich am Montag beim Slalom von Alta Badia über einen kleinen Lichtblick freuen. Auch wenn der gestrige siebente Platz in der vergangenen Kristall-Saison die schlechteste Slalom-Platzierung des Tirolers gewesen wäre.