„Reduziert mich bitte nicht auf meine Erkrankung“

Lymphknoten entfernt

Dennoch war dieser eine Punkt für Pichler wieder ein Triumph. Wie jeder seit dem Jahr 2020. In dem hatte sie einen Knoten in ihrer Brust entdeckt. Eva, deren Mutter an Krebs verstorben war, wurden in der Folge begleitet von Chemotherapien Lymphknoten entfernt, Brüste, Eierstöcke. Ehe der Albtraum heuer zurückkam, die Lungen befiel …