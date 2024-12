Sieg für Rossi, Kaspers Niederlagenserie hält an

Marco Rossi hat am Montag (Ortszeit) in der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL in St. Paul mit seinen Minnesota Wilds gegen die Chicago Blackhawks 4:3 gewonnen. Der Vorarlberger leistete einen Assist. Er hält somit nun bei 12 Toren und 16 Assists. Marco Kasper musste mit den Detroit Red Wings eine 0:4-Niederlage gegen die St. Louis Blues hinnehmen.