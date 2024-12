„Unser Jakob soll endlich wieder sprechen können“

Schwer vom Schicksal gezeichnet ist Familie Baumrock aus dem Bezirk Oberpullendorf. Als Sohn Jakob am 13. Januar 2023 in der Früh zur Arbeit wollte, bekam er plötzlich kaum noch Luft und brach zusammen. Gefunden hat ihn ein Freund, ein Sanitäter beim Bundesheer. Professionell setzte der couragierte Helfer die Rettungskette in Gang.