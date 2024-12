Wirbel um Haakons und Mette-Marits Weihnachtsgruß

Sverre Magnus ist übrigens längst wieder daheim bei seiner Familie in Oslo. Am18. Dezember nahm er in der Schlosskapelle an einem vorweihnachtlichen Treffen der Royals mit Mitarbeitern humanitärer Organisationen teil und besuchte am vierten Adventswochenende mit seiner Familie eine Aufführung des Balletts „Der Nussknacker“ in der Oper.