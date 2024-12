Tiere auf der Suche nach einem

Caspar – 2019 geboren – kuschelt gerne mit vertrauten Personen und orientiert sich stark an seiner Bezugsperson. Vor Hunden fürchtet er sich, da er in der Vergangenheit gebissen wurde. Damit der kleine Mischlingsrüde stressfrei leben kann, braucht er einen Einzelplatz am Stadtrand. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/16 60 40 74.