Mit vereinten Kräften Lichtblicke schaffen

Wir von der „Krone“ können uns noch gut an die Anfänge von Monika Großmann erinnern: Neben ihrem Brotjob päppelte die empathische Grazerin zunächst jahrelang privat Wildtiere in Not auf. Mit ganz viel Einsatz, mit ganz viel Herzblut, Verzicht und schlaflosen Nächten in ihrer kleinen Wohnung. 2005 wurde dann der Verein gegründet und heute, viele Höhen, Tiefen und Jahre später, ist der neue Standort in Graz ein Vorzeigeprojekt. Was dort geleistet wird, ist enorm!