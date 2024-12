Winter, Sonne und Schnee bei Adventwanderung

Nach dem von vielen ersehnten Neuschnee haben die ersten Kärntner am Freitag bereits den Büßerweg auf den italienischen Wallfahrtsberg Monte Lussari mit ihren Tourenskiern angespurt. „Der Aufstieg zu uns wird damit mit Skiern und Bergschuhen möglich sein“, so Jure Preschern von den Lussari-Wirten, die sich schon darauf freuen, traditionell am vierten Adventsonntag die Adventwanderer begrüßen zu dürfen.