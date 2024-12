„Passt nicht“: FC Bayern sagt Weihnachts-Show ab

„Das passt in diesem Moment nicht“

Wenige Stunden zuvor war ein Auto in die Menschenmenge des Magdeburger Christkindlmarktes gerast, neben etlichen Verletzten soll es auch Tote geben. „Diese Zeremonie sollte eine fröhliche sein, das passt in diesem Moment nicht. Deshalb möchte ich Sie bitten, alle aufzustehen, weil es richtig und wichtig ist, den Angehörigen und Opfern zu gedenken. Ein Mensch, der aus der Mitte des Lebens gerissen wird. Viele Verletzte auf einem fröhlichen Fest. Das ist etwas, was uns alle betrübt“, so Dreesen weiter.