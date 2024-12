ÖSV ging in halbierten Massenstarts leer aus

Rettenegger nach Sturz bester Österreicher

Rettenegger gelang als Siebenter ein besserer Langlauf, noch weniger Rückstand auf die dominierenden Norweger verhinderte ein Sturz in der Schlussphase. „Das hat schon richtig wehgetan, mir ist ein bissl die Luft weggeblieben. Ich habe einen Brusthammer bekommen, das Schnaufen war nicht mehr so witzig“, sagte Rettenegger, gab aber Entwarnung für den Gundersen-Wettkampf am nächsten Tag.