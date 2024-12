„Auch ich gehöre zu den Verrückten hier“

Die Spenden an den Adventfahrtagen ermöglichen das Bestehen

„Wir sind seit 2005 hier, haben im Modelleisenbahnverein rund 25 Mitglieder. Ich gehöre auch zu den Verrückten, investiere hier sicher rund 300 Stunden pro Jahr“, so Obmann Walter List. Das ist in Geld nicht aufzuwiegen, aber für einen Eisenbahn-Fan spielt das keine Rolle. Janik (15) kommt in der Adventzeit jedes Jahr her. „Mich hat diese Modelleisenbahn schon als Kleinkind begeistert.“ Und diese Faszination hat nicht nachgelassen. Auch Christina (5) und Matthias (3) begutachten die Züge. „Ich will Lokführer werden“, lacht Matthias. Die Spenden an den Adventsonntagen ermöglichen das Bestehen. Idealismus wird hier großgeschrieben. Landschaften werden gebaut, Züge auf Vordermann gebracht. Ein Hobby, das an den Fahrtagen vor Weihnachten rund 400 Personen pro Tag anlockt. „Da sind viele Wiederholungstäter dabei. Aber das größte Geschenk sind sie leuchtenden Kinderaugen“, so List.