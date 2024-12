Zwölfseitiger Einspruch: Jost bekämpft Hallenbad

Damit hat keiner gerechnet: Am 28. Dezember läuft die Einspruchsfrist beim geplanten Hallenbad am Klagenfurter Südring aus, nun hat Ex-Magistratschef Peter Jost dagegen Einspruch erhoben. Der ist gleich zwölf Seiten lang. „Und Jost kennt sich in der Materie ganz ganau aus“, sagen Betroffene.