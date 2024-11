Parteien reagieren auf neue Pläne fürs Hallenbad

Beim Sonder-Stadtsenat in der heiklen Budgetfrage durften auch die Neos und die Grünen mitreden, und sie wurden in die neuen Plänen, die es in der Hallenbad-Causa gibt, eingeweiht. Wie berichtet, könnte die Stadt am Südring um 35 Millionen Euro den Freizeitpark der Pletzer-Gruppe kaufen und darin statt der Jump-World in einem Jahr Bauzeit ein Hallenbad mit vier Becken bauen. Das geplante Projekt im Sumpfgebiet, für das es noch keinen Baustart gibt, kostet zumindest 70 Millionen. Sogar LH Peter Kaiser, der 100 Kilometer im Jahr schwimmt, war neugierig und ließ sich die Pläne vorlegen. Er musste im Land eine Milliarde Euro einsparen, ist vom günstigen Preis überrascht.